عبدالعزيز السيد: قانون منع تداول الدواجن الحية ليس جديد..والقضية في تفعيله

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، إن قانون منع تداول الدواجن الحية ليس جديد، وصدر عام 2009 وتم تطبيقه على الشارع المصري، لكن القضية في كيفية تفعيل القانون.



وأضاف "السيد"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أننا مع الصالح العام، وتطبيق القانون طالما أنه للصالح العام، ولانريد قطع رزق أحد، مشيرًا إلى أن هذا القانون صدر بتوجيهات من رسائة الجمهورية، وسيتم تطبيقه في القاهرة والقليوبية والإسكندرية والجيزة كمرحلة أولى، موضحًا أن تفعيل هذا القانون يستلزم أن تكون المجازر جاهزة لإستقبال الدواجن، وكيفية توصيل الدواجن للمحال التى لم يتم غلقها، وكيفية تلافي أخطاء تطكبيق القرار في 2009، ووضع آلية بين كافة الجهات المعنية لتطبيق القرار بنجاح.



وتابع أن هناك نحو 30% من التجار سوف يُضاروا من هذا القرار، ولابد من الجلوس معهم لتوفيق أوضاعهم؛ لكون ذلك بعد اجتماعي متواجد داخل الجمهورية لابد من الحفاظ عليه، وتسهيل كافة الإجراءات له ليعمل كما كان يعمل في الدواجن الحية.



وشدد على أن الدواجن الحية ليست المشكلة الوحيدة في الثروة الداجنة منها عدم توفير الأعلاف والأمصال واللقاحات، وعدم وجود بورصة دواجن سيتم التعامل عليها مرحليًا بشرط أن تكون هناك خطة لذلك، معتبرًا أن هذا القرار بداية صحيحة لصالح الصناعة والمواطن.

