سعر الدولار أمام الجنيه قبل نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 10/10/2018

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، ليسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 17.88 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.





سعر صرف العملة الأمريكية ثابتا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.





وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.





وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، وقناة السويس وكريدي أجريكول عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.





وارتفع سعر شراء العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.88 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، مقابل 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.