10 مواجهات نارية في انتظار الإسماعيلي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر

برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟

وليد سليمان 61.0701% إسلام عيسى 6.3912% طاهر محمد طاهر 1.6342% محمود علاء 10.8567% يوسف أوباما 8.0358% أحمد فتحي 8.1919% عامر عامر 0.8119% لاعب آخر 3.0082%