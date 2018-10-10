10 مواجهات نارية في انتظار الإسماعيلي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر
سيكون الإسماعيلى على موعد من مواجهات من العيار الثقيل عقب انقضاء فترة التوقف الدولى والتى يتخللها مواجهتين لمنتخب مصر أمام نظيره السوازيلاندى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
ونستعرض لكم تلك المواجهات على النحو الأتى …
– 19 أكتوبر .. مواجهة بيراميدز بالجولة الـ 11 من الدورى العام.
– 23 أكتوبر .. مواجهة ضد المقاولون العرب بدور الـ 16 لكأس مصر.
– 29 أكتوبر .. مواجهة الذهاب مع الرجاء المغربى لحساب دور الـ 16 لكأس زايد للأندية الأبطال.
– 3 نوفمبر .. لقاء مع المصرى فى الجولة الـ 12 بالدورى العام
– 7 نوفمبر .. مباراة ضد وادى دجلة فى الجولة الـ 13 بالدورى العام
– 11 نوفمبر .. لقاء أمام حرس الحدود فى الجولة الـ 14 بالدورى العام
– 21 نوفمبر .. مباراة مع الإنتاج الحربى فى الجولة الـ 15 بالدورى العام
– 27 نوفمبر .. مواجهة ضد الداخلية فى الجولة الـ 16 بالدورى العام
– 29 نوفمبر .. لقاء الذهاب فى الدور التمهيدى ببطولة دورى أبطال إفريقيا
– 4 أو 5 ديسمبر .. لقاء الإياب فى الدور التمهيدى بدورى أبطال إفريقيا