المقهوي: وجود البرازيل والأرجنتين يزيد الفائدة الفنية للدورة الرباعية

أشار حسين المقهوي لاعب وسط المنتخب السعودي، إلى إيجابية المباريات الودية التي سيخوضها منتخب بلاده في الدورة الرباعية، وذلك لقوة مستوى المنتخبات المميزة بوجود قطبي كرة القدم في العالم، البرازيل والأرجنتين بجانب العراق.





وألمح المقهوى إلى أن المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب الوطني في "سوبر كلاسيكو" ستكون ذات فائدة فنية قصوى تعود عليهم بالنفع في برنامج الإعداد لكأس أمم آسيا 2019.



