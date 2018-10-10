المقهوي: وجود البرازيل والأرجنتين يزيد الفائدة الفنية للدورة الرباعية
الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 09:50 معمر عبدالعزيز
أشار حسين المقهوي لاعب وسط المنتخب السعودي، إلى إيجابية المباريات الودية التي سيخوضها منتخب بلاده في الدورة الرباعية، وذلك لقوة مستوى المنتخبات المميزة بوجود قطبي كرة القدم في العالم، البرازيل والأرجنتين بجانب العراق.
وألمح المقهوى إلى أن المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب الوطني في "سوبر كلاسيكو" ستكون ذات فائدة فنية قصوى تعود عليهم بالنفع في برنامج الإعداد لكأس أمم آسيا 2019.
وأتم لاعب الوسط حديثه بالتأكيد على سعي المنتخب السعودي للخروج بنتيجة إيجابية مصحوبة بفائدة فنية، مشيرًا إلى أنه وزملائه عاقدون العزم على الظهور بالمستوى المميز من أجل تحقيق ذلك.
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