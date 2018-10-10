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تواصل- السعودية| إصابة 9 أشخاص باختناق في حريق «فيلا» بجدة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 09:51 م
تواصل- السعودية| إصابة 9 أشخاص باختناق في حريق «فيلا» بجدة
حريق
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أُصيب 9 أشخاص بحالات اختناق، إثر حريق اندلع في "فيلا" سكنية بحي الحمراء.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر في محافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، في بيان، إن الفرق الإسعافية تلقت بلاغاً مساء اليوم الأربعاء، يفيد باندلاع حريق في فيلا سكنية بحي الحمراء تقاطع التحلية مع شارع حائل خلف مطعم الطازج، مؤكداً إخلاء الموقع من قبل رجال الدفاع المدني.

 

وأضاف أن 4 فرق إسعافية مع رئيس القيادة الميدانية نايف الدوقي، باشرت الموقع لتقديم الخدمة لجميع الحالات، مؤكداً نقل ثلاث حالات رضع وطفلة إلى مستشفى المساعدية من آثار استنشاق دخان، كما جرى نقل حالتين إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة، وثلاث حالات تم علاجها بالموقع.

المصدر:- صحيفة تواصل

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