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مدرب تشيلسي يختار أفضل ظهير أيسر في العالم

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 09:51 م
مدرب تشيلسي يختار أفضل ظهير أيسر في العالم
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منى العوضي
 

اختار ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، لاعبه في الفريق ماركوس ألونسو كأفضل ظهير أيسر في العالم حاليًا.

وقال ساري، في تصريحات صحفية: "ألونسو هو على الأرجح أفضل ظهير أيسر في أوروبا بشكل عام، أنه يتمتع بقدرات فنية وبدنية عالية".

وتابع: "أنه يقدم أداءًا لافتًا على المستوى الهجومي، لكن أعتقد أنه يستطيع أن يتطور من الناحية الدفاعية ليكون ظهير متكامل".

وأضاف: "إذا تقدم في ذلك فقد يكون أفضل ظهير أيسر في العالم".

المزيد عن: ماركو ألونسو ساري تشيلسي
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