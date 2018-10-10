مدرب تشيلسي يختار أفضل ظهير أيسر في العالم





اختار ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، لاعبه في الفريق ماركوس ألونسو كأفضل ظهير أيسر في العالم حاليًا.





وقال ساري، في تصريحات صحفية: "ألونسو هو على الأرجح أفضل ظهير أيسر في أوروبا بشكل عام، أنه يتمتع بقدرات فنية وبدنية عالية".





وتابع: "أنه يقدم أداءًا لافتًا على المستوى الهجومي، لكن أعتقد أنه يستطيع أن يتطور من الناحية الدفاعية ليكون ظهير متكامل".





وأضاف: "إذا تقدم في ذلك فقد يكون أفضل ظهير أيسر في العالم".



