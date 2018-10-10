مدرب تشيلسي يختار أفضل ظهير أيسر في العالم
الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 09:51 ممنى العوضي
اختار ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، لاعبه في الفريق ماركوس ألونسو كأفضل ظهير أيسر في العالم حاليًا.
وقال ساري، في تصريحات صحفية: "ألونسو هو على الأرجح أفضل ظهير أيسر في أوروبا بشكل عام، أنه يتمتع بقدرات فنية وبدنية عالية".
وتابع: "أنه يقدم أداءًا لافتًا على المستوى الهجومي، لكن أعتقد أنه يستطيع أن يتطور من الناحية الدفاعية ليكون ظهير متكامل".
وأضاف: "إذا تقدم في ذلك فقد يكون أفضل ظهير أيسر في العالم".
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