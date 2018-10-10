دبوماسي سابق: القمة المصرية القبرصية اليونانية تعكس إصرار الزعماء الثلاثة على دعم العلاقات

قال السفير محمد عبد الحكم، سفير مصر السابق بقبرص، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمة المصرية اليونانية القبرصية تعكس إصرار الزعماء الثلاثة على دعم العلاقات التجارية والسياسية والعسكرية بين الدول الثلاث.





وأضاف "عبد الحكم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن القمة الثلاثية تناولت مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والملف الاقتصادي بين الدول الثلاث حظى باهتمام كبير، خاصة في مجال الطاقة مع اكتشاف الغاز مؤخرًا في شرق المتوسط.



