دبوماسي سابق: القمة المصرية القبرصية اليونانية تعكس إصرار الزعماء الثلاثة على دعم العلاقات
الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 09:46 مكساب أحمد
قال السفير محمد عبد الحكم، سفير مصر السابق بقبرص، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمة المصرية اليونانية القبرصية تعكس إصرار الزعماء الثلاثة على دعم العلاقات التجارية والسياسية والعسكرية بين الدول الثلاث.
وأضاف "عبد الحكم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن القمة الثلاثية تناولت مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والملف الاقتصادي بين الدول الثلاث حظى باهتمام كبير، خاصة في مجال الطاقة مع اكتشاف الغاز مؤخرًا في شرق المتوسط.
وتابع أن الفترة الحالية تشهد إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز المكتشف في قبرص لمصر لإسالته، وإعادة تصديره مرة أخرى، وهذا سيدعم الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ.