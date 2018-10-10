ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

دبوماسي سابق: القمة المصرية القبرصية اليونانية تعكس إصرار الزعماء الثلاثة على دعم العلاقات

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 09:46 م
دبوماسي سابق: القمة المصرية القبرصية اليونانية تعكس إصرار الزعماء الثلاثة على دعم العلاقات
طباعة
كساب أحمد
 
قال السفير محمد عبد الحكم، سفير مصر السابق بقبرص، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمة المصرية اليونانية القبرصية تعكس إصرار الزعماء الثلاثة على دعم العلاقات التجارية والسياسية والعسكرية بين الدول الثلاث. 

وأضاف  "عبد الحكم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن القمة الثلاثية تناولت مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والملف الاقتصادي بين الدول الثلاث حظى باهتمام كبير، خاصة في مجال الطاقة مع اكتشاف الغاز مؤخرًا في شرق المتوسط. 

وتابع أن الفترة الحالية تشهد إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز المكتشف في قبرص لمصر لإسالته، وإعادة تصديره مرة أخرى، وهذا سيدعم الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ.
المزيد عن: مصر التوك شو أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
وادي دجلة
4
x
17:00
1
الجونة
الأهلي
3
x
17:00
2
الترسانة
مصر المقاصة
2
x
20:00
0
أبو قير للأسمدة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيطاليا - أساسي
0
x
20:45
0
أوكرانيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/10/2018 10:20:09 PM