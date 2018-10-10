عاجل.. النائب العام يقرر إخلاء سبيل نجل محمد مرسي بكفالة 5 آلاف جنيه

قرر النائب العام، إخلاء سبيل عبدالله محمد مرسي نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بكفالة 5 آلاف جنيه بعد التحقيق معه عدة ساعات في اتهامات منسوبة له.

وتتعلق اتهامات نجل مرسي الأصغر التي تقرر إخلاء سبيله فيها بنشر بيانات وأخبار كاذبة.