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عاجل.. النائب العام يقرر إخلاء سبيل نجل محمد مرسي بكفالة 5 آلاف جنيه

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 09:43 م
عاجل.. النائب العام يقرر إخلاء سبيل نجل محمد مرسي بكفالة 5 آلاف جنيه
عبدالله محمد مرسي
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طارق حافظ
 
قرر النائب العام، إخلاء سبيل عبدالله محمد مرسي نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بكفالة 5 آلاف جنيه بعد التحقيق معه عدة ساعات في اتهامات منسوبة له.
 
وتتعلق اتهامات نجل مرسي الأصغر التي تقرر إخلاء سبيله فيها بنشر بيانات وأخبار كاذبة.
 
وألقي القبض على نجل مرسي، من منزله بمنطقة الشيخ زايد وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا التي واجهته بالإتهامات المنسوبة له واستعمت لأقواله فيها وكذلك ما جاء بتحريات الشرطة حول تلك الاتهامات قبل أن تقرر إخلاء سبيله على ذمة القضية بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه.
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