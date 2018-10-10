مدرب الأرجنتين: نشكر السعودية على الاستقبال.. وجاهزون لمواجهة العراق
الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 09:38 معمر عبدالعزيز
أعرب ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني عن سعادته الكبيرة، بالاستقبال الذي حظيت به بعثة منتخب بلاده بعد وصولها للرياض للمشاركة في بطولة كلاسيكو سوبر في المملكة العربية السعودية.
وقال سالكوني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء، قبل مواجهة المنتخب العراقي في افتتاح البطولة: "نحن سعداء بتواجدنا في السعودية، نشكر لكم الاستضافة والحفاوة، ونتمنى أن نظهر بشكل المطلوب في البطولة".
وشدد سكالوني على جاهزية لاعبي التانجو لمواجهة العراق غداً الخميس ضمن البطولة الدولية الرباعية على الأمير فيصل بن فهد بعد اكتمال وصول عناصر المنتخب يوم أمس ومشاركتهم في التدريبات.
وبسؤاله عن غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المنتخب، قال: "لم يكن جاهزا لهذا لم يتم استدعاه للمنتخب، في الفترة المقبة سنحدد أمر اللاعب".
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