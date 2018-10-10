أبرز وأهم أخبار اليوم الأربعاء 10/10/2018 في محافظة القليوبية





شهدت محافظة القليوبية اليوم الأربعاء، مجموعة من الأحداث الهامة أبرزها، إصدار الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، قرارا اليوم بإغلاق مستشفي غير مرخص بمدينة الخصوص بسب إجراء أحد الأطباء عملية لوز بها لطفله تدعي "ندى "9 سنوات وتسبب الاهمال بأعطائها جرح بنج زائدة مما تسبب في وفاه الطفلة.كما أجرى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، حركة تنقلات داخلية لرؤساء المباحث بالمديرية.شملت الحركة تعيين الرائد اسماعيل خطاب رئيسا لمباحث كفر شكر والرائد أحمد كمال ابو العز رئيسا لمباحث مركز بنها والنقيب محمد السيسى رئيسا لمباحث قسم قليوب ومحمود عقل رءيسا المباحث مركز قليوب والرائد محمود عادل رئيسا لمباحث الخصوص والرائد محمد السعيد رئيسا لمباحث قها وابراهيم بحبح مفتش مباحث بإدارة تأمين العبور.وأصيب نضال السعيد عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، ورئيس لجنة الاتصالات السابق بمجلس النواب، بكدمات بالذراع، وجرح بالأذن، إثر سقوط جزء من سقف القاعة المعدة لمؤتمر من اجل نظام افضل لادارة المخلفات الصلبة بشبرا الخيمة اليوم.