توران يرد على اتهامه بالإعتداء على فنان تركي

رد أردا توران نجم برشلونة والمُعار لإسطنبول بشاك شهير على الأنباء الأخيرة التي أكدت اعتدائه على الفنان المغني التركي بيركاي.





وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن بيركاي تشاجر مع توران بسبب تعليق منه (توران) حول زوجته انتهى بكسر أنف بيركاي.





وأشارت التقارير إلى أن توران ذهب لبيركاي في المستشفى وأخبره بأنه لم يكن يعلم أن المرأة زوجته وكان يحمل مسدسا وطالب المغني بقتله.





وكتب توران عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أود الإدلاء ببيان حول الأخبار التي نشرت عني في الصحف. كان هناك جدل حول المكان الذي ذهبت له مع أصدقائي يوم إجازتي ولكن السبب لا يتعلق بالشرف كما أشيع ولا يمكن أن يكون بهذه الطريقة".





وكان توران قد تعرض للإيقاف ل 16 مباراة بعد أن تعدى على حامل راية في مايو الماضي.



