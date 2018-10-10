سفير أمريكا لدى اليمن: ندرك الدور الإيراني في دعم الحوثيين

جدد السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر، التأكيد على دعم الحكومة اليمنية، وحرص واشنطن على أمن واستقرار ووحدة اليمن.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أكد تولر خلال لقائه في الرياض رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر "إدراك الإدارة الأمريكية للدور الإيراني في دعم الحوثيين وأنشطتهم التخريبية في المنطقة".

وأضاف: "واشنطن ترفض بشكل كامل الأعمال العدائية الإيرانية في المنطقة، وتصنف ما تقوم به الجماعات الموالية بالإرهاب، وذلك لن يستمر طويلا".

من جهته، عبّر بن دغر عن "تقدير الحكومة والشعب اليمني للموقف الأمريكي الثابت في مساندة الشرعية اليمنية، والالتزام بتقديم كل أوجه الدعم الممكنة لإنهاء الانقلاب، وإدراكها للدور الإيراني في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

ولفت إلى "خطورة الدور الإيراني التخريبي في المنطقة وأهمية وضع حد لتدخلاتها، وخرقها الواضح لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 واستمرارها بتزويد ميليشيات الحوثي الانقلابية بالصواريخ الباليستية لاستهداف المملكة العربية السعودية، والهجمات التي تهدد خطوط الملاحة الدولية".