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بنى سويف 2001 يفوز برباعية على الشبان

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 09:32 م
بنى سويف 2001 يفوز برباعية على الشبان
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محمد الحسيني
 

حقق فريق بنى سويف الرياضى لكرة القدم مواليد 2001 بقيادة صالح مصطفى فوزا وديا على نظيره الشبان المسلمين وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقين بملعب الشبان المسلمين.


وجاء تشكيل بنى سويف مكون من يوسف مصطفى وهشام سعيد وأحمد ابراهيم وضياء محمد ومحمد سيد والفوضى وعلى محمد سيد وخير أحمد ويوسف سيد عامر وعبد الله شيكا وهشام مصطفى.


وخلال المباراة شارك لاعبي بنى سويف البدلاء ؛أحمد خيرت وعلى محمد ومحمد عبد النبي وغزال رجب وباسم محمد.


واحرز أهداف بنى سويف الرباعى احمد خيرت وعلى محمد سيد وعلى محمد على ومحمد عبد النبي، فيما أحرز هدف الشبان اللاعب سعيد خيرت.

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