بنى سويف 2001 يفوز برباعية على الشبان

برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟

وليد سليمان 61.0741% إسلام عيسى 6.3905% طاهر محمد طاهر 1.6341% محمود علاء 10.8555% يوسف أوباما 8.035% أحمد فتحي 8.1911% عامر عامر 0.8118% لاعب آخر 3.00789999999998%