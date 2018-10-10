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داعش يهاجم "جبهة النصرة" ويستولي على اسطوانتين كلور

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 09:30 م
داعش يهاجم جبهة النصرة ويستولي على اسطوانتين كلور
جبهة النصرة
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أعلن مركز المصالحة الروسي، اليوم الأربعاء، أن إرهابيي "داعش" قد هاجموا إرهابيي "جبهة النصرة" في مدينة اللطامنة السورية، مما أدى إلى مقتل اثنين من "الخوذ البضاء" واستيلائهم على اسطوانتين من الكلور.

 

وجاء في بيان لمركز المصالحة: "هاجمت إحدى المجموعات التابعة لتنظيم داعش، مساء اليوم الأربعاء، مركزا تابعا لهيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقا، في مدينة اللطامنة.. ونتيجة لذلك، قتل 4 مسلحين واثنين من منظمة الخوذ البيضاء وتم الاستيلاء على اسطوانتين من غاز الكلور".

 

وأضاف البيان "تم نقل الاسطوانات التي استولى عليها الإرهابيون إلى جنوب محافظة حلب"، كما أعلن مركز المصالحة أن الإرهابيين استولوا على الكلور بسبب أعمال الغرب عديمة المسؤولية الذي يخطط لاستفزازات ضد دمشق باستخدام التنظيمات الخاضعة لسيطرته.

المزيد عن: سوريا داعش وجبهة النصرة داعش جبهة النصرة
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