بنى سويف يفوز على باروط استعداد لمواجهة الوليدية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى بنى سويف على حساب ضيفه مركز شباب باروط 10-0 استعدادا لمواجهة الوليدية الاسبوع القادم بدورى الدرجة الثانية بمجموعة الصعيد .

وجاءت الاهداف عن طريق إحراز محمود عاطف ميسى "هدفين" ومحمد على صادق "أربع أهداف" وهدف لكلا من إسلام صلاح وعرفه شعبان وطه عبد الحليم هدف.





وعبر محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف عن رضاه عن أداء اللاعبين والجدية فى أداء المباراة الودية معربا عن أمله فى اكتمال جميع الصفوف قبل مباراة الوليدية.





فيما أكد محمد حسن المدير الفنى لمركز شباب باروط عن عدم تأثير النتيجة على فريقه خاصة وأن الفريق بدء فترة الإعداد من فترة قريبة ويستعد للمشاركة بدورى مراكز الشباب ودورى القسم الرابع .