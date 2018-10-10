ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بنى سويف يفوز على باروط استعداد لمواجهة الوليدية

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 09:31 م
بنى سويف يفوز على باروط استعداد لمواجهة الوليدية
طباعة
محمد الحسيني
 

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى بنى سويف على حساب ضيفه مركز شباب باروط 10-0 استعدادا لمواجهة الوليدية الاسبوع القادم بدورى الدرجة الثانية بمجموعة الصعيد .


وجاءت الاهداف عن طريق إحراز محمود عاطف ميسى "هدفين" ومحمد على صادق "أربع أهداف" وهدف لكلا من إسلام صلاح وعرفه شعبان وطه عبد الحليم هدف.


وعبر محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف عن رضاه عن أداء اللاعبين والجدية فى أداء المباراة الودية معربا عن أمله فى اكتمال جميع الصفوف قبل مباراة الوليدية.


فيما أكد محمد حسن المدير الفنى لمركز شباب باروط عن عدم تأثير النتيجة على فريقه خاصة وأن الفريق بدء فترة الإعداد من فترة قريبة ويستعد للمشاركة بدورى مراكز الشباب ودورى القسم الرابع .

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
وادي دجلة
4
x
17:00
1
الجونة
الأهلي
3
x
17:00
2
الترسانة
مصر المقاصة
2
x
20:00
0
أبو قير للأسمدة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيطاليا - أساسي
0
x
20:45
0
أوكرانيا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/10/2018 10:20:01 PM