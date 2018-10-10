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خاص..الزمالك مهدد بعقوبة جديدة بسبب "شيكابالا"

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:27 م
خاص..الزمالك مهدد بعقوبة جديدة بسبب شيكابالا
شيكابالا
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هاني عصام
 

يواجه مسئولو الزمالك شبح عقوبة جديدة متعلقة بسبورتنج لشبونة البرتغالي والمتعلقة بعودة شيكابالا لاعب الفريق على طريقة عقوبة نادي مارتيمو البرتغالي والخاصة بمحمد إبراهيم.


وقام مسئولو الزمالك بإتباع نفس الأمر مع الفهد الأسمر والخصم من مستحقاته المالية لسداد مستحقات سبورتنج لشبونة لكنهم لم يحصلوا على إجمالي المستحقات بعد وهناك شكوى في الفيفا وبات النادي يواجه شبح العقوبات.


وفتحوا بالفعل خط اتصالات مع النادي البرتغالي لتحويل جزء من المستحقات لهم وحل الأمر بشكل ودي قبل مضاعفة العقوبات.

المزيد عن: كورة شيكبابالا رياضة الزمالك أخبار الزمالك اليوم
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