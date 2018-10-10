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إسلام عيسى يسابق الزمن للحاق بمواجهة فيتا كلوب

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:25 م
إسلام عيسى يسابق الزمن للحاق بمواجهة فيتا كلوب
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نيرة الجابري
 
يسابق الجهاز الطبي للنادي المصري الزمن لتجهيز اللاعب إسلام عيسي نجم الفريق استعداده للمشاركة في لقاء نظيره فيتا كلوب في الاياب لدور النصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية.

وعلم "الفجر الرياضي" أن اللاعب جاهز بنسبة 100%للمشاركة في هذا اللقاء حيث يدخل إسلام المرحلة النهائية للبرنامج التأهيلي وسوف يخضع لاختبار طبي خلال الايام القادمة للتأكد من مدي جاهزيته للمباراة وتماثل شفائه.
المزيد عن: مصر كورة رياضة المصري اسلام عيسى
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