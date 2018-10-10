إسلام عيسى يسابق الزمن للحاق بمواجهة فيتا كلوب

برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟

وليد سليمان 61.0555% إسلام عيسى 6.383% طاهر محمد طاهر 1.6375% محمود علاء 10.8573% يوسف أوباما 8.0413% أحمد فتحي 8.1977% عامر عامر 0.8135% لاعب آخر 3.01419999999999%