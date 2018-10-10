ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"زيروكس مصر" تعين إيهاب جندي مدير عام لشركة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:20 م
زيروكس مصر تعين إيهاب جندي مدير عام لشركة
إيهاب جندي
طباعة
أحمد الشيخ
 
أعلنت شركة زيروكس مصر عن تعيين إيهاب جندي في منصب المدير العام للشركة خلفًا لمحمد عامر. 

وتولى إيهاب جندي سابقًا إدارة شركة زيروكس السعودية، والآن يرأس الإدارة في مصر ليوظف خبراته وقيادته لفريق العمل نحو تطوير عمليات جديدة تساهم في تحقيق استراتيجية الشركة في مجالات التحول الرقمي والطباعة.

وقال جندي: "سأسعى مع فريق زيروكس للعمل نحو تطوير عمليات واستراتيجيات الشركة في الأسواق المصرية لتعزيز مكانتها وتقوية وضع الشركة على مستوى المنطقة."

بدأ مشوار جندي مع زيروكس في 1983 وقد تدرج في المناصب وصولاً الى الانضمام إلى الفريق المسئول عن إطلاق الاستراتيجية التوسعية لشركة زيروكس في أسواق السعودية والكويت ومنطقة الخليج، وكان اخر منصب تقلده جندي هو مساعد نائب رئيس مجموعة العليان قطاع التكنولوجيا. أما بالنسبة للدرجة الجامعية، فيحمل جندي شهادة البكالوريوس من جامعة حلوان في مجال الإدارة.

من جانبه، قال دافيد دايز، رئيس قطاع عمليات الأسواق النامية في زيروكس: "تمثل خبرة جندي العميقة بالسوق قوة دافعة رئيسية لتنمية عملياتنا ومنتجاتنا وخدماتنا في مصر في الفترة القادمة، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تمكننا من تقديم المزيد من الحلول لمساعدة عملائنا على العمل بشكل أفضل وأسهل في ظل التحول الرقمي."

الجدير بالذكر أن محمد عامر سيشغل منصب المدير الإقليمي لشركة زيروكس في إفريقيا والشرق الأوسط في مقر الشركة ببريطانيا، خلفًا لمارك دوفلن.
المزيد عن: زيروكس مصر زيروكس السعودية الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
وادي دجلة
4
x
17:00
1
الجونة
الأهلي
3
x
17:00
2
الترسانة
مصر المقاصة
0
x
20:00
0
أبو قير للأسمدة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
أوكرانيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/10/2018 8:30:01 PM