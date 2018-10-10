عاجل.. الزمالك يدخل في مفاوضات للتعاقد مع هداف الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، فتحت باب المفاوضات مع مهاجم وهداف فريق الهلال السعودي، الدولي السوري عمر خربين من أجل ضمه لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

ووفقًا لما ذرته التقارير، فإن رئيس الزمالك قام بالاتصال برئيس هيئة الرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، لمعرفة رأيه حول الأمر، خاصة أنه سبق وأن أعلن ضم اللاعب إلى نادي بيراميدز، بدءًا من الميركاتو الشتوي المقبل.



