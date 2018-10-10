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عاجل.. الزمالك يدخل في مفاوضات للتعاقد مع هداف الهلال السعودي

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:16 م
عاجل.. الزمالك يدخل في مفاوضات للتعاقد مع هداف الهلال السعودي
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عمر عبدالعزيز
 
كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، فتحت باب المفاوضات مع مهاجم وهداف فريق الهلال السعودي، الدولي السوري عمر خربين من أجل ضمه لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

ووفقًا لما ذرته التقارير، فإن رئيس الزمالك قام بالاتصال برئيس هيئة الرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، لمعرفة رأيه حول الأمر، خاصة أنه سبق وأن أعلن ضم اللاعب إلى نادي بيراميدز، بدءًا من الميركاتو الشتوي المقبل.  

وأشاد السويسري كريستيان جروس مدرب الفارس الأبيض بخربين وإمكانياته الرائعة، معتبرًا إياه إضافةً كبيرةً للنادي في حال ضمه، خاصة بعد تألقه في مباراة السوبر رغم نزوله بديلا، ولكنه كان يشكل خطورة بالغة على مرمى الزمالك وسجل هدف تقليص الفارق.

وطالب جروس ضم اللاعب بصفة سريعة، وخاصة أن اللاعب السوري في الدوري المصري يعامل معاملة اللاعب المحلي ولا يحسب ضمن اللاعبين المحترفين، حيث يضم الزمالك بين صفوفه حمدي النقاز الظهير الايمن التونسي ونجم خط الوسط التونسي أيضا فرجاني ساسي والمهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو والمغربي حميد أحداد، الذي لا يشارك، بسبب عدم قناعة جروس به.
المزيد عن: نادي الهلال السعودي نادي الزمالك مرتضى منصور كريستيان جروس عمر خربين سوق الانتقالات الشتوية
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