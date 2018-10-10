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عبد الدايم تشيد بعروض مركز تنمية المواهب في عيد ميلاد الأوبرا الـ30 (صور)

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:20 م
عبد الدايم تشيد بعروض مركز تنمية المواهب في عيد ميلاد الأوبرا الـ30 (صور)
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سعد نبيل - تصوير: عبير أحمد
 

قدم مركز تنمية المواهب، تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد فى بهو المسرح الكبير، عروض فنية مختلفة ضمن برنامج احتفالية عيد ميلاد الاوبرا ال30، وذلكًبحضور الدكتورة ايناس عبد الدايمً وزير الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية، بالاضافة الى حضور كوكبة من الفنانين والسفراء.


حيث ثدم فصل الكلاكيت مجموعة متنوعة من الرقصات، عقبها قدم كورال الأطفال والشباب فقرة غنائية، واشارات "عبدالدايم"، الى اعجابها بالعروض التي قدمها مركز تنمية المواهب.


وتقامًالاحتفالية تحت عنوان "30 عاما من الفن والإبداع" مهداة إلى روح المايسترو الراحل الدو مانياتو الذى يعد الأب الروحى لفنانى الأوبرا، ومن المقرر ان تكرمً الوزيرة خلال الاحتفالية المايسترو يحي خليل.

عبد الدايم تشيد بعروض مركز تنمية المواهب في عيد ميلاد الأوبرا الـ30 (صور)
عبد الدايم تشيد بعروض مركز تنمية المواهب في عيد ميلاد الأوبرا الـ30 (صور)
عبد الدايم تشيد بعروض مركز تنمية المواهب في عيد ميلاد الأوبرا الـ30 (صور)
عبد الدايم تشيد بعروض مركز تنمية المواهب في عيد ميلاد الأوبرا الـ30 (صور)
عبد الدايم تشيد بعروض مركز تنمية المواهب في عيد ميلاد الأوبرا الـ30 (صور)
عبد الدايم تشيد بعروض مركز تنمية المواهب في عيد ميلاد الأوبرا الـ30 (صور)
عبد الدايم تشيد بعروض مركز تنمية المواهب في عيد ميلاد الأوبرا الـ30 (صور)
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