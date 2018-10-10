يلا شوت مشاهدة مباراة ايطاليا واوكرانيا بث مباشر yalla shoot | كورة اون لاين في مواجهة مرتقبة يلتقي المنتخب الإيطالي مع نظيره منتخب أوكرانيا في التاسعة الأربع مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر 2018 في المباراة الودية التي تقام بينهما استعدادا للمنافسات المقبلة للمنتخبين.

معلومات عن المباراة:

لم يحقق منتخب إيطاليا أي فوز على الإطلاق في أخر 6 مباريات سوى في مباراة واحدة فقط حيث تعادل في 3 وخسر مباراتين، وينتظر منتخب إيطاليا ثلاث مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره منتخب أوكرانيا، حيث يواجه منتخب إيطاليا في المباراة الأولى مضيفه منتخب بولندا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

أما على الجانب المقابل لم يعرف منتخب أوكرانيا طعم الخسارة على الإطلاق في آخر ست مباريات دولية خاضها، وفي مقابل ذلك نجح منتخب أوكرانيا في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، كما سقط منتخب أوكرانيا في فخ التعادل في مباراتين.

ويحتل منتخب إيطاليا في الوقت الحالي المركز الثالث أي الأخير في مجموعته في بطولة دوري الأمم الأوروبية حتى الآن بعد مرور أول جولتين من عمر البطولة، وذلك بعدما تعرض إلى الخسارة في مباراة إضافة إلى تعادله في مباراة أخرى.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة إيطاليا وأوكرانيا في التاسعة الا الربع بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة Bein Sports HD2 .