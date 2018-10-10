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أول تعليق من سما المصري بعد إعلانها التوبة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:06 م
أول تعليق من سما المصري بعد إعلانها التوبة
سما المصري
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الفجر الفني
 
نفت الفنانة سما المصري، أن تكون الفتاة التي ظهرت في فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، ترقص بالمايوه علي أحد شواطئ الساحل الشمالي، شقيقتها.

وقالت سما: "شقيقتي الوحيدة محجبة، وتعيش مع زوجها وأولادها في الشرقية، وتقضي عطلة الصيف برفقة أولادها وزوجها في الإسماعيلية.

وأكدت أن الفيديو الهدف منه الإساءة لها ولأختها بعد تعاطف الجمهور معها بعد إعلان توبتها "والتزامها في ارتداء الملابس"، مشيرة إلى أنهم أرادو إفساد علاقتها بالناس، على حد تعبيرها.



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