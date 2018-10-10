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عاجل- السعودية| الأرصاد: أمطار رعدية على 8 مناطق بالمملكة غدا

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:15 م
عاجل- السعودية| الأرصاد: أمطار رعدية على 8 مناطق بالمملكة غدا
أمطار
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الغد، الخميس، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة، على مرتفعات "جازان وعسير والباحة" تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.

 

وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، مساء الأربعاء، إن السماء ستكون غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع فرصة هطول أمطار متفرقة، على مناطق "الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، وحائل"، متوقعة تكون الضباب على سواحل المنطقة الشرقية خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

 

كما توقعت الهيئة، تكون الضباب على السواحل الشرقية والغربية للمملكة خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

المصدر:- صحيفة عاجل

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