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بدا مراسم حفل عيد ميلاد الأوبرا الـ30 بتفقد مجسمات رموز الفن في مصر (صور)

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:13 م
بدا مراسم حفل عيد ميلاد الأوبرا الـ30 بتفقد مجسمات رموز الفن في مصر (صور)
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سعد نبيل - تصوير: عبير أحمد
 

انطلقت منذ قليل مراسمً احتفالية عيد ميلاد الاوبرا الـ30، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، وكوكبة من رموز الفن.

 

وبدأت مراسم الاحتفال بعيد ميلاد الأوبرا الـ30، بتفقد الوزيرة، تماثيل رموز الفن والموسيقى من مصر والعالم، بالإضافة الىًمسارحًفنية بجوار كل تمثال، يعرض عليه أعماله منهم كوكب الشرق أم كلثوم، العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والموسيقار العالمي تشايكوفسكى.

 

وتقامًالاحتفالية تحت عنوان "30 عاما من الفن والإبداع" مهداة إلى روح المايسترو الراحل الدو مانياتو الذى يعد الأب الروحى لفنانى الأوبرا، ومن المقرر ان تكرمً الوزيرة خلال الاحتفالية المايسترو يحي خليل.

بدا مراسم حفل عيد ميلاد الأوبرا الـ30 بتفقد مجسمات رموز الفن في مصر (صور)
بدا مراسم حفل عيد ميلاد الأوبرا الـ30 بتفقد مجسمات رموز الفن في مصر (صور)
بدا مراسم حفل عيد ميلاد الأوبرا الـ30 بتفقد مجسمات رموز الفن في مصر (صور)
بدا مراسم حفل عيد ميلاد الأوبرا الـ30 بتفقد مجسمات رموز الفن في مصر (صور)
بدا مراسم حفل عيد ميلاد الأوبرا الـ30 بتفقد مجسمات رموز الفن في مصر (صور)
بدا مراسم حفل عيد ميلاد الأوبرا الـ30 بتفقد مجسمات رموز الفن في مصر (صور)
بدا مراسم حفل عيد ميلاد الأوبرا الـ30 بتفقد مجسمات رموز الفن في مصر (صور)
بدا مراسم حفل عيد ميلاد الأوبرا الـ30 بتفقد مجسمات رموز الفن في مصر (صور)
بدا مراسم حفل عيد ميلاد الأوبرا الـ30 بتفقد مجسمات رموز الفن في مصر (صور)
بدا مراسم حفل عيد ميلاد الأوبرا الـ30 بتفقد مجسمات رموز الفن في مصر (صور)
بدا مراسم حفل عيد ميلاد الأوبرا الـ30 بتفقد مجسمات رموز الفن في مصر (صور)
بدا مراسم حفل عيد ميلاد الأوبرا الـ30 بتفقد مجسمات رموز الفن في مصر (صور)
طباعة
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