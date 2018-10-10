في عيد ميلاده الـ36.. مسيرة رائعة لـ"القحطاني" مرعب الحراس

يشهد اليوم الأرعاء الموافق 10 من أكتوبر، احتفال النجم السعودي ياسر القحطاني مهاجم نادي الهلال والمنتخب الأخضر السابق بعيد ميلاده الـ36، حيث وُلد يوم 10 من أكتوبر في عام 1982 بمدينة الخبر.





ويُعد ياسر القحطاني أحد من أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم السعودية، كما حقق العديد من البطولات والأرقام الفردية سواء مع نادي الهلال أو مع المنتخب السعودي.





ونرصد لكم نظرة سريعة على أبرز المطات في مسيرة "القحطاني" على النحو التالي :





*بدأ ياسر القحطاني مسيرته الكروية مع نادي القادسية، حيث لعب معهم لمدة خمس سنوات في الفترة من عام 2000 حتى عام 2005.





*انتقل ياسر القحطاني إلى نادي الهلال في عام 2005 ليكتب الأمجاد والتاريخ مع الزعيم، حيث تُوج بخمسة ألقاب مع الهلال في بطولة الدوري السعودي كان آخرها في موسم 2017-2018.





*تُوج ياسر القحطاني بسبعة ألقاب في بطولة كأس ولي العهد قبل إلغائها، ونال لقبين في بطولة كأس الملك، كما حصل على لقب كأس الاتحاد الآسيوي مع نادي الهلال موسم 2005-2006.





*على المستوى الفردي، تُوج المهاجم القناص ياسر القحطاني بلقب هداف بطولة كأس أمم آسيا في عام 2007 برصيد أربعة أهداف، كما حصل على لقب أفضل لاعب في آسيا في عام 2007.





*شارك القحطاني مع المنتخب السعودي ببطولة كأس العالم 2006 والتي أقيمت في ألمانيا، حيث سجل هدفًا بالبطولة في شباك المنتخب التونسي وانتهت المباراة وقتها بالتعادل بهدفين لكل فريق.





*فاز القحطاني مع المنتخب السعودي بكأس الخليج مرتين عامي 2002 و 2003.



