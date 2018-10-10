ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الديهي": "السيسي" اليوم أخرس جميع الألسنة فيما يتعلق بصفقة القرن

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:09 م
الديهي: السيسي اليوم أخرس جميع الألسنة فيما يتعلق بصفقة القرن
طباعة
رقية جمال
 
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في كلمته على هامش القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان على إستعادة الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن هذا يعني أن جميع اللغط المثار والمبادرات وجميع ما قيل عن صفقة القرن ليس له محل من الإعراب في السياسة والدبلوماسية المصرية.

وتابع، أن هذه هي ثوابت السياسة المصرية، معقبًا: "محدش يتفلسف، ولا يتكلم على مصر ولادور مصر في القضية الفلسطينية الثابت تاريخيًا، والذي مازال يمثل باكورة محادثات الزعماء المصريين على مر التاريخ".
المزيد عن: مصر التوك شو أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
وادي دجلة
4
x
17:00
1
الجونة
الأهلي
3
x
17:00
2
الترسانة
مصر المقاصة
0
x
20:00
0
أبو قير للأسمدة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
أوكرانيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/10/2018 8:40:00 PM