"الديهي": "السيسي" اليوم أخرس جميع الألسنة فيما يتعلق بصفقة القرن

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في كلمته على هامش القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان على إستعادة الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية.





وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن هذا يعني أن جميع اللغط المثار والمبادرات وجميع ما قيل عن صفقة القرن ليس له محل من الإعراب في السياسة والدبلوماسية المصرية.



