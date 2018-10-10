"شعبة الدواجن": مصر تنتج 1.3 مليار كتكوت سنويًّا

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن هناك قانون رقم 70 لسنة 2009 بمنع تداول الدواجن الحية بالمحلات والأسواق إلا من خلال الأماكن المرخص بها، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق هذا القانون عامَي 2009 و2010 حتى بداية ثورة 25 يناير 2011، ثم حدث انفلات أمني ولم يطبّق.



وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن قرار منع تداول الدواجن يحافظ على الصحة العامة ويعمل على تقليص الأمراض من الانتقال من مكان إلى آخر، متابعًا "إحنا مش ضد حد، إحنا مع مصلحة الوطن والمواطنين".



وأكد رئيس شعبة الدواجن أن قرار منع تداول الدواجن الحية سيتم تنفيذه في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، منوهًا بأن هذا القرار لن يؤدي إلى رفع أسعار الدواجن.



وتابع السيد: "لدينا مجازر تتجاوز عددها الـ300، منتشرة في أنحاء المحافظات، وسيتم تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية تدريجيًّا لاستعداد الجهات المعنية لهذا القرار"، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 1.3 مليار كتكوت سنويًّا، ونثمن من 900 مليون إلى مليار، ولدينا اكتفاء ذاتي بنسة تبلغ 95%.