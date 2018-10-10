التحقيقات تكشف عن تفاصيل سقوط أخطر تشكيل عصابي بإمبابة

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل القبض على عاطلين؛ لاتهامهما بسرقة المساكن بمنطقتي إمبابة وأوسيم، وتبين تكوينهما تشكيل عصابي؛ لسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، والمفتاح المصطنع.



وأضافت التحقيقات أن المتهمين ارتكبا 12 واقعة سرقة، وكانا يبيعان المسروقات لصاحب محل أدوات منزلية بمنطقة إمبابة.



كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم إمبابة، مفادها قيام عاطلين، مقيمان بمنطقة البراجيل، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقات المساكن بإسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، من ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بما توصلت إليه التحريات، وقيامهما بإرتكاب 12 حادث سرقة بنفس الإسلوب بدائرة القسم ومركز شرطة أوسيم، وبإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما صاحب محل بدائرة القسم، "شاشات تليفزيون، أجهزة لاب توب، كمية من المصوغات الذهبية، هواتف محمولة، أثاث منزلى، 2 إسطوانة بوتاجاز، أجهزة كهربائية".



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.