يويفا يرفع الجوائز المالية ببطولة دوري أمم أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، أن جميع الدول الـ55 المشاركة في بطولة دوري الأمم الأوروبية بإمكانها أن تتطلع إلى زيادة المبالغ التي تحصل عليها نظير مشاركتها في المسابقة وكذلك ارتفاع قيمة الجوائز المالية.





وسيكون هناك زيادة بنسبة 50% لقيمة المبالغ التي تحصل عليها المنتخبات نظير مشاركتها في البطولة، كما أن المكافآت التي يحصل عليها متصدرو المجموعات في الأقسام الأربعة للمسابقة سوف تزيد بنفس النسبة.





وبصفة عامة، سينال الفائز بنهائيات دوري الأمم، التي ستقام في يونيو(حزيران) 2019، على 5ر10 ملايين يورو (1ر12 مليون دولار).





وقال يويفا: "القرار الذي اتخذتها اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد بزيادة المبالغ المخصصة للمشاركة وكذلك الجوائز المالية، وأصبح ذلك ممكنا بفضل الوضع المالي القوي للاتحاد، والذي ساهم جزئيا في تحقيق أرباح من بطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016)".



