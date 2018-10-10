"المصرية للاتصالات": نعمل على تطوير الشبكة الأرضية للإنترنت بقدر المستطاع

قال المهندس أحمد البحيري، العضو المنتدب، والمدير التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن مجال الاتصالات مر بفترة سكون في الاستثمارات الفترة السابقة، وهذا بسبب أن الأوضاع السياسة التى أثرت على الاستثمار في هذا المجال.



وتابع "البحيري"، خلال حواره مع فضائية" اكسترا"، مساء الأربعاء، أن الإنترنت الأرضي به مشاكل كبيرة، لذلك المصرية للاتصالات تعمل على تحسين الشبكة الأرضية لتحسن سرعة الإنترنت.



وأضاف: "الشبكة الأرضية للإنترنت في مصر ليست في أفضل أحولها، ونعمل على تطويرها بقدر المستطاع".

