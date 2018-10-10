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بتروجت يتعادل مع النصر وديا 1/1

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:55 م
بتروجت يتعادل مع النصر وديا 1/1
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أحمد الهواري
 

تعادل فريق بتروجت وديا مع النصر بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن استعدادات الفريق البترولي لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري.


سجل أحمد فوزي هدف بتروجت الوحيد في المباراة وحرص طارق يحيى المدير الفني للفريق على تجربة عدد من اللاعبين الناشئين والبدلاء في مباراة الأمس أمام مركز شباب تلا في الكأس خلال ودية اليوم.


وكان بتروجت تأهل لدور الستة عشر لبطولة الكأس بعد الفوز على تلا بسداسية نظيفة، ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة لمدة يومين قبل مواصلة التدريبات استعدادا للقاء زعيم الثغر.

المزيد عن: لدوري كورة رياضة بتروجت الجاري الاتحاد السكندري
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