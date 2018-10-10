بتروجت يتعادل مع النصر وديا 1/1

تعادل فريق بتروجت وديا مع النصر بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن استعدادات الفريق البترولي لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري.





سجل أحمد فوزي هدف بتروجت الوحيد في المباراة وحرص طارق يحيى المدير الفني للفريق على تجربة عدد من اللاعبين الناشئين والبدلاء في مباراة الأمس أمام مركز شباب تلا في الكأس خلال ودية اليوم.