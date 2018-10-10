"الأطباء العرب" ينظم حملات توعوية لطلاب المدارس عن الإسعافات الأولية‬ (صور)









يبدأ المركز العربى للتوعية الصحية "وعي" التابع لاتحاد الأطباء العرب حملات توعوية حول مبادئ وأساسيات الإسعافات الأولية لطلاب 10 مدارس فى مختلف المراحل التعليمية (ابتدائى – اعدادى - ثانوي) وذلك خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى الحالي.









وبدأ مركز وعى اليوم الأربعاء بتنفيذ حملة توعوية لعددا من طلاب مدرسة خاتم المرسلين في حي الهرم؛ للتعامل مع حالات الطوارئ، وتعليمهم مبادئ وأساسيات الإسعافات الأولية، وطرق التعامل مع حالات الإغماءات، والحروق، والنزيف، والكسور، وتركيب الجبيرة.





وقال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، إن الحملات التى تستهدف طلاب المدارس تستهدف غرس السلوكيات الصحية فى الصغر مما يؤدى إلى نشأة جيل واعٍ حريص على المحافظة على الصحة الفردية وصحة البيئة.





وأشار إلى أن الحملات التوعوية التي ينفذها مركز "وعي" تقوم على نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع والتنفيذ الفعلي لقاعدة "الوقاية خير من العلاج"، وهو أمر في غاية الأهمية لما له من أثر إيجابي على الفرد والأسرة والمجتمع.



