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عاجل.. شيرين عبدالوهاب توقع عقد شراكة فنية مع الراديو 9090

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:55 م
عاجل.. شيرين عبدالوهاب توقع عقد شراكة فنية مع الراديو 9090
شيرين عبدالوهاب
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أحمد رمضان متولي
 

نجح الراديو ٩٠٩٠ فى إتمام شراكة فنية كبرى مع نجمة غناء العالم العربي شيرين عبد الوهاب، بالتعاون مع شبكة قنوات dmc .

 

إذ لم يكتفى الراديو ٩٠٩٠ بالحصول على إذاعة الألبوم الجديد لشيرين حصريا ولكنه اصبح ايضا شريكا فى الإنتاج الفني للألبوم.

 

ويعد هذا التعاون ليس الأول بين الراديو ٩٠٩٠ والفنانة شيرين عبد الوهاب حيث سبق وقام الراديو ٩٠٩٠ بإنتاج أغنية وطنية للفنانة شيرين ولكن يعد هذا التعاون هو الأكبر من نوعه حيث ضم ايضا نخبة من الشركات المتخصصة بالانتاج الفني All About Arts و كبرى شركات الاتصالات و التوزيع الرقمي و من المنتظر طرح الالبوم ف الايام القليلة القادمة.

 

الجدير بالذكر ان أغنية نساي التي تم طرحها بالامس قد حققت نجاحا كبيرا بعد اقترابها من المليون الاول بعد ساعات من طرحها على موقع الفيديهات الشهير YouTube.

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