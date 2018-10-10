انطلاق المؤتمر الأول لقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية الأحد المقبل

يعقد الأحد المقبل المؤتمر الأول لقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية تحت عنوان "إنضم إلى مجتمع المصدرين" براعية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وتنظيم كل من ا لمجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية، و إتحاد الصناعات المصرية، غرفة دباغة وصناعة الجلود.





ومن الأهداف الأساسية لهذا المؤتمر التعريف بالخطة الإستراتيجية للمجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية لزيادة الصادرات إلى أكثر من 200 مليون دولار بحلول عام 2020 ، وزيادة الإستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج وزيادة معدلات النمو فى كافة القطاعات التابعة للمجلس.





وكذلك إتاحة الفرصة لعقد لقاءات بين المصدرين بالقطاع والمسئولين من جميع الجهات المنوطه بالصناعة والتجارة و التعريف بالإتفاقيات الدولية المبرمة والتعريف بدور الهيئات المعنية بالتصدير وذات الصلة مثل الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات ، والهيئة العامة للرقابة الصناعية وغيرها.





ومن ثم الخروج بتوصيات لتلبية إحتياجات القطاع ، وحل المشاكل والمعوقات التي تواجهه لتنفيذ إستراتيجية مضاعفة الصادرات .