تعرفي على فوائد رجيم التفاح الأخضر

لاحظت دراسة أن الأفراد الذين تناولوا ثلاث تفَّاحات يوميًّا، كجزء من رجيم غذائي منخفض السعرات الحرارية، فقدوا وزنًا أكبر، فر جيم التفاح الأخضر يعمل على التالي:-





- تعزيز عمليَّة الهضم، نظرًا إلى الإنزيمات المتوافرة في ثمار التفاح.

- منع الإصابة بعسر الهضم، مع الإشارة إلى أنَّ ثمار التفاح الأخضر قد تُساعد في الوقاية من الإسهال، وكذلك الإمساك.

- السيطرة على الشهيَّة، بسبب الأحماض العضويَّة التي تفرزها هذه الثمار.

- تزويد الجسم بالطاقة، نظرًا لاحتواء ثمار التفاح الأخضر على الكربوهيدرات.





قد تُساعد الأطعمة الغنيَّة بالألياف في الحدِّ من خطر الإصابة بالبدانة من خلال ثلاث طرق:

أوَّلًا، هذه الأطعمة تتطلَّب المزيد من المضغ، ما يزيد من كمِّ اللعاب الذي يمتزج مع الطعام، وبالتالي يجعل المواد الغذائيَّة أكثر فائدةً.





ثانيًا، يمكن للألياف أن تؤدِّي إلى توازن امتصاص أفضل، لأنَّ تناول الأطعمة الغنيَّة بالألياف، يعني أن متناولها سيقوم بامتصاص سعرات حرارية أقل قليلًا، مُقارنة بتناول الأطعمة الغنية بالألياف.





ثالثًا، على الرغم من أنَّ الألياف تشغل مساحة هامَّة داخل المعدة، فإنَّها لا توفِّر الكثير من السعرات الحرارية، ولذا فإنِّ تناول الأطعمة الغنية بالألياف يُقلِّل السعرات الحرارية المُستهلكة.





رجيم التفاح الأخضر

تحتوي حبَّة صغيرة الحجم من التفاح الأخضر على 80 سعرة حرارية (أو 63 سعرة حرارية، إذا كانت مُقشَّرة).

ومعلوم أنَّ ثمار التفاح غنيَّة بالألياف، حيث إنَّ كلَّ حبَّة متوسِّطة الحجم منها، توفِّر ما يقرب من 5 جرامات من الألياف، من إجمالي الكم اليومي الموصى به (25 جرامًا من الألياف، يوميًّا).