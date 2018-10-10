ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

دمشق تطالب بالإفراج عن أسير سوري في إسرائيل

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 06:41 م
دمشق تطالب بالإفراج عن أسير سوري في إسرائيل
الأسير السوري صدقي المقت
طباعة
 

 

بعثت وزارة الخارجية السورية رسالتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي حول الحكم الصادر في إسرائيل بحق الأسير السوري صدقي المقت.

 

وقالت الخارجية إن "سوريا تعتبر الحكم الجائر بحق المقت باطلا وغير قانوني كونه صادرا عن سلطات احتلال".

 

وأضافت أن "الحكم بحق المقت يأتي لأنه فضح تورط سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتقديم كل أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة في سوريا".

 

وطالبت الخارجية السورية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وإنفاذ القانون الإنساني الدولي "بالعمل على حمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق سراح الأسير المقت فورا".

 

وكانت محكمة إسرائيلي قد أصدرت يوم الإثنين الماضي حكما بالسجن 11 سنة على عميد الأسرى السوريين والعرب صدقي سليمان المقت، وهو من أبناء الجولان المحتل.

 

وسبق له أن قبع بالسجن الإسرائيلي 27 عاما قبل أن يتم إطلاق سراحه عام 2012، وفي 2015 أعادت السلطات الإسرائيلية اعتقاله بعد مداهمة منزله في الجولان.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
وادي دجلة
4
x
17:00
1
الجونة
الأهلي
3
x
17:00
2
الترسانة
مصر المقاصة
0
x
20:00
0
أبو قير للأسمدة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
أوكرانيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/10/2018 7:02:41 PM