دمشق تطالب بالإفراج عن أسير سوري في إسرائيل

بعثت وزارة الخارجية السورية رسالتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي حول الحكم الصادر في إسرائيل بحق الأسير السوري صدقي المقت.

وقالت الخارجية إن "سوريا تعتبر الحكم الجائر بحق المقت باطلا وغير قانوني كونه صادرا عن سلطات احتلال".

وأضافت أن "الحكم بحق المقت يأتي لأنه فضح تورط سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتقديم كل أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة في سوريا".

وطالبت الخارجية السورية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وإنفاذ القانون الإنساني الدولي "بالعمل على حمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق سراح الأسير المقت فورا".

وكانت محكمة إسرائيلي قد أصدرت يوم الإثنين الماضي حكما بالسجن 11 سنة على عميد الأسرى السوريين والعرب صدقي سليمان المقت، وهو من أبناء الجولان المحتل.

وسبق له أن قبع بالسجن الإسرائيلي 27 عاما قبل أن يتم إطلاق سراحه عام 2012، وفي 2015 أعادت السلطات الإسرائيلية اعتقاله بعد مداهمة منزله في الجولان.