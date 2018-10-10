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تراوري وبسام يقودان هجوم المقاصة أمام أبو قير للأسمدة بالكأس

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 06:40 م
تراوري وبسام يقودان هجوم المقاصة أمام أبو قير للأسمدة بالكأس
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الفجر الرياضي
 

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة ابو قير للأسمدة ، التي تنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم ، على ستاد المقاولون العرب ، ضمن مواجهات دور الـ 32 لبطولة كاس مصر 

وضم تشكيل المقاصة : محمود حمدي لحراسة المرمي أحمد عبد العزيز مودي – طه عادل – عاصم سعيد – أحمد محسن لخط الدفاع محمد تونى – صلاح ريكو – رجب عمران – محمد رمضان لخط الوسط ايريك تراوري - عمر بسام في الهجوم.

يتواجد على دكة البدلاء : محمد كوكو حارس مرمى – محمد دبش – عصام صبحى – محمود وحيد – نصر رمضان – مروان حمدي – جون انطوى

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