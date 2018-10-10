تراوري وبسام يقودان هجوم المقاصة أمام أبو قير للأسمدة بالكأس





أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة ابو قير للأسمدة ، التي تنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم ، على ستاد المقاولون العرب ، ضمن مواجهات دور الـ 32 لبطولة كاس مصر





وضم تشكيل المقاصة : محمود حمدي لحراسة المرمي أحمد عبد العزيز مودي – طه عادل – عاصم سعيد – أحمد محسن لخط الدفاع محمد تونى – صلاح ريكو – رجب عمران – محمد رمضان لخط الوسط ايريك تراوري - عمر بسام في الهجوم.





يتواجد على دكة البدلاء : محمد كوكو حارس مرمى – محمد دبش – عصام صبحى – محمود وحيد – نصر رمضان – مروان حمدي – جون انطوى



