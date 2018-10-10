وكيل أعمال جياكيريني يشن هجوما حادا على ساري

اتهم فوريو فالكاريجي وكيل أعمال إيمانويل جياكيريني لاعب كييفو، ماوريزيو ساري المدير الفني لتشيلسي بالقيام بتدمير موكله عندنا كان مديراً فنيا لنابولي.





وانضم اللاعب الإيطالي الدولي إلى فريق نابولي بعد يورو 2016 لكنه لم يلعب كثيرًا في الدوري خلال موسمين قبل أن ينضم إلى كييفو.





وقال فوريو فالكاريجي في تصريحات لراديو كيس كيس نابولي : "الأضرار التي لحقت بنا من قبل ساري كانت لا تصدق، كان جياكيريني لاعبًا عالي المستوى على المستوى الدولي وأوقفه عن اللعب. بالنسبة لنا كان سارّي مثل انهيار جليدي في وجهه، لم يستحق إيمانويل أن يطرد هكذا".





واختتم فالكاريجي تصريحاته قائلاً : "أنا متأكد تماما من أن لو كان جياكيريني استمر في نابولي، كان سيلعب مع أنشيلوتي".



