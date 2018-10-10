بواقع حلقتين يوميًا.. "MBC مصر" تبدأ في عرض "سلسال الدم" (صور)

بدأت قنوات "MBC مصر" في عرض الجزء الأول من الدراما الصعيدية الأكثر نجاحاً وارتباطا لدي قطاعات متنوعة من المشاهدين، "سلسال الدم" من الليلة، في تمام السادسة مساءً وبمُعدل حلقتين يومياً.

مسلسل"سلسال الدم" يجمع نُخبة من صُناع الدراما فى عمل تليفزيونى مميز تدور أحداثُه بقرية الصفوانية التى تقع على مشارف الجبل بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا فى قلب الصعيد، وتتمحور الأحداث حول عُمدة القرية "هارون" صاحب الشخصية القوية والمُتسلطة الذي يُحاول فرض نفوذه على أهالى القرية ويخوض صراعاً مع أبناء عائلة "الشعايبة"، وتتقاطع الأحداث اليومية بين مُعاناة المواطنين البسطاء وبين صراعات الطامعين فى السلطة داخل القرية، ويرصد المسلسل بوعى الكثير من المشاكل الإجتماعية التي تُعانى منها قُري الصعيد ويوظفها فى قالب درامى شيق.

يُعرض مسلسل "سلسال الدم" على" MBCمصر" يومياً من الأحد إلى الخميس، الساعة 6:00 مساءً، وبدأ عرضه اليوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018 على" MBCمصر".