سمير غانم آخرهم.. شائعات الوفاة ضريبة نجاح نجوم الفن

بقدر ما تُترجم الشهرة والأضواء على أنها أحلام لنجوم الفن يسعون خلف تحقيقها، إلا أن لهذا النجاح ضريبة تجبر المشاهير والفنانين على دفعها بين الحين والآخر، من خلال الشائعات التي تطاردهم، وخاصة شائعات الوفاة التي تطارد النجوم باستمرار من مصادر مجهولة.





وفيما يلي، ترصد "الفجر" أبرز نجوم الفن الذين طالتهم شائعة الموت، وذلك خلال السطور التالية.





سمير غانم

أحدث شائعة وفاة طاردت الفنان سمير غانم، مؤخرًا، حيث انتشر خبر وفاته بشكل كبير ومفاجئ بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار اليوم الأربعاء، الأمر الذيس استدعى تدخل الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، لينفي الخبر مؤكدًا أن الفنان "غانم" يتمتع بصحة جيدة وأن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة.





ولا تعد شائعة وفاة الفنان "غانم" هي الأولى من نوعها، حيث طاردت الفنان نفس الشائعة في وقت سابق بعد تعرضه لوعكة صحية إلا أن زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز خرجت عن صمتها لتنفي الخبر على الفور وتؤكد أنه بصحة جيدة





صلاح السعدني

وطارد شبح شائعة الوفاة، الفنان صلاح السعدني، بعدما انتشر نبأ موته أكثر من مره، ليرد نجله الفنان أحمد السعدني، بنشر صورة تجمعه بوالده عبر حسابه على "فيسبوك"، ليؤكد من خلالها أن الفنان القدير بخير معلقًا: "سيبونا في حالنا".





عادل إمام

وتكرر الأمر مع الفنان عادل إمام، حيث أشيع خبر وفاته خلال الفترة الماضية، إلا أن نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، خرج لينفيها ويؤكد أن الزعيم يتمتع بصحة جيدة وأن الشائعة لا أساس لها من الصحة.





جميل راتب

قبل وفاة الفنان القدير جميل راتب، حظي هو الآخر بنصيبه من شائعات الوفاة، التي ترددت بكثرة بعد تعرضه لوعكة صحية، إلا أن مدير أعمالها رد عليها من خلال نشر مقطع فيديو برفقة "راتب" ليوضح عبره أن الفنان بصحة جيدة، وأن كل ما انتشر مؤخرًا ما هو إلا شائعات مجهولة المصدر.





نادية لطفي

وقبل أعوام؛ طالت الفنانة نادية لطفي شائعة الوفاة، حيث أشيع خبر موتها بشكل كبير، حزنًا على رحيل الفنانة هند رستم، إلا أن الفنانة مديحة يسري خرجت حينها لتنفي هذه الشائعات مؤكدة أنها عارية تمامًا عن الصحة وتم تداولها في وقت حساس وغير ملائم للوضع الحالي.



