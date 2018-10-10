إنطلاق رالي القاهرة الأول للسيارات الكهربائية محلية الصنع السبت المقبل
الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 06:31 مالفجر الاقتصادى
ينطلق السبت المقبل فاعليات "رالي القاهرة الأول للسيارات الكهربائية محلية الصنع"، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى كمال مدبولي؛ وبتنظيم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وكلية الهندسة بجامعة عين شمس.
ويفتتح السباق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور العديد من السادة الوزراء والسادة رجال الصناعة والإستثمار ورئيس جامعة حلوان، وعين شمس، والكلية الفنية العسكرية، ورئيس جامعة الزقازيق، وكفر الشيخ، وجنوب الوادى.
وهي المسابقة تكنولوجية القومية والأولى من نوعها في مصر والمنطقة ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تنفيذاً لرؤية مصر للتنمية والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030 وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى.
ويضم السباق 9 فرق مصرية، تتنافس جميعها مع سيارات Urban Electric عند المنصة الرئيسية، للحصول علي الجائزة الكبرى البالغة 500 ألف جنيه مصري، وهي المبادرة التي دشنها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في 18 مايو 2017، والتي أطلقتها الأكاديمية وقامت بتنظيمها كلية الهندسة بجامعة عين شمس .