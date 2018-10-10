إنطلاق رالي القاهرة الأول للسيارات الكهربائية محلية الصنع السبت المقبل

ينطلق السبت المقبل فاعليات "رالي القاهرة الأول للسيارات الكهربائية محلية الصنع"، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى كمال مدبولي؛ وبتنظيم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وكلية الهندسة بجامعة عين شمس.





ويفتتح السباق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور العديد من السادة الوزراء والسادة رجال الصناعة والإستثمار ورئيس جامعة حلوان، وعين شمس، والكلية الفنية العسكرية، ورئيس جامعة الزقازيق، وكفر الشيخ، وجنوب الوادى.





وهي المسابقة تكنولوجية القومية والأولى من نوعها في مصر والمنطقة ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تنفيذاً لرؤية مصر للتنمية والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030 وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى.



