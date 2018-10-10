الخارجية الروسية تدرس إمكانية لقاء لافروف مع بولتون

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها تدرس إمكانية عقد لقاء بين الوزير سيرجي لافروف ومستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، في حال زيارته موسكو.

وفي موجز صحفي، قالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا: "في حال حدوث هذه الزيارة فوزارة الخارجية الروسية منفتحة هي الأخرى على اتصالات.. ويمكنني القول إن إمكانية لقاء السيد بولتون مع الوزير لافروف قيد الدراسة".

وكان أمين مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، اقترح على بولتون، خلال لقاء جمعهما في جنيف، أواخر أغسطس الماضي، عقد اللقاء التالي في موسكو أو في مدينة روسية أخرى. وعُرف لاحقا أن بولتون سيزور العاصمة الروسية في النصف الثاني من شهر أكتوبر، ويتوقع أن يلتقي باتروشيف.