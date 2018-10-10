لاعبو ريال مدريد: كلنا خلف لوبيتيجي

أبدى اللاعب الدولي الإسباني، ناتشو فرنانديز، دعمه لمدرب فريقه ريال مدريد، جولين لوبيتيجي، مؤكداً أنه وزملائه معه حتى الموت.





وقال ناتشو في مقابلة من معسكر منتخب إسبانيا في مدريد، بخصوص أزمة النتائج السيئة التي يمر بها الفريق "الملكي": "هي أوقات صعبة، الآن نعاني في الهجوم، ويبدو أن كل شيء يسير ضدنا وأن المنافسين يعاقبوننا بسبب أخطاء بسيطة في الدفاع.. نعاني الآن في الهجوم ولانزال نحتاج للتسجيل.. لكننا سنستفيد من هذين الأسبوعين (فترة التوقف) للعودة بشكل أقوى".





وحول رأيه فيما صرح به زميله كيلور نافاس حول تأثر الريال برحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو بقوله إنه "لا يمكن أن تحجب الشمس بإصبعك"، قال: "سجلنا أهدافاً كثيرة في بداية الموسم، ولم يكن يتذكر أحد كريستيانو رونالدو، الذي استهل موسمه مع يوفنتوس بدون تسجيل أهداف وقيل أنه بعد رحيله عن ريال مدريد لم يعد قادرا على التسجيل.. في كرة القدم كل شيء يتغير".





وتابع لاعب ريال مدريد: "كريستيانو كان لاعباً مهماً للغاية بالنسبة لنا لأنه يسجل في كل موسم 50 هدفاً، لكن الذنب ليس ذنبناً، ولا ينبغي أن نتحسر أو نعيش على الماضي.. علينا أن نتقدم للأمام بكل ما نملك، لدينا فريق جيد ونحن قادرون على الفوز بكل شيء".





وعن التقارير التي تتحدث عن مستقبل المدرب لوبيتيغي مع الفريق رغم مرور أسابيع قليلة على انطلاق الموسم، قال: "نحن على بعد نقطتين من المتصدر ولازلنا نلعب في جميع المسابقات، في عالم كرة القدم وبالأخص ريال مدريد، عندما تتعادل أو تخسر مباراة فيبدو أن هناك أزمة، وعندما تلعب أربع مباريات دون فوز يبدو وكأن كل شيء انتهى".





وحول رغبة اللاعبين في بقاء لوبيتيغي، وقال: "اللاعبون مع لوبيتيغي حتى الموت.. نحن هادئون.. عشنا أوقاتا مثل هذه وربما أسوأ ودائماً كنا قادرين على التقدم للأمام، لا يمكنني التأكيد أننا سنفوز بألقاب في نهاية الموسم، لكن ريال مدريد دائماً ما يظهر أنه ينافس على كل الألقاب بالمدرب واللاعبين الذين يمتلكهم وسنسير على هذا المنوال حتى النهاية".



