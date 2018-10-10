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مجلس الوزراء يوضح خطوات استخراج "كارت الفلاح"

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 06:32 م
مجلس الوزراء يوضح خطوات استخراج كارت الفلاح
المستشار نادر سعد
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داليا الحسين
 
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنه يمكن للفلاح الحصول على كارت الفلاح من خلال الجمعية الزراعية التابع لها، حيث يقوم بكتابة بياناته في استمارة ويقدمها للجمعية ثم يصدر له الكارت، مشيرًا إلى أن هذا الكارت يقرأ آليًا ويوضح بيانات الفلاح كاملةً.

وأوضح "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن الفلاح سيتقدم بأوراق الحيازة الزراعية وبياناته الشخصية لاستخراج الكارت.

وأشار إلى أن كارت الفلاح سينظم عملية الحصول على الأسمدة من الجمعيات الزراعية بشكل مميكن، مؤكدًا أن الفلاح سيستفيد من هذه المنظومة في الحصول على حقوقه من الجمعية الزراعية؛ وحتى يصل الدعم لمستحقيه.
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