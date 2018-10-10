مجلس الوزراء يوضح خطوات استخراج "كارت الفلاح"

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنه يمكن للفلاح الحصول على كارت الفلاح من خلال الجمعية الزراعية التابع لها، حيث يقوم بكتابة بياناته في استمارة ويقدمها للجمعية ثم يصدر له الكارت، مشيرًا إلى أن هذا الكارت يقرأ آليًا ويوضح بيانات الفلاح كاملةً.





وأوضح "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن الفلاح سيتقدم بأوراق الحيازة الزراعية وبياناته الشخصية لاستخراج الكارت.



