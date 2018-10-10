خالد الجندي يطالب الشيوخ والعلماء بعمل كشف حساب لما قدموه للمجتمع

طالب الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، العلماء والشيوخ والداعية بعمل كشف حساب لما قدموه للمجتمع.





وتابع "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc" مساء الأربعاء،: "لو معملتوش كده، المجتمع لازم يعمل كشف حساب"، لافتًا إلى أن قضية تجديد الخطاب الديني من أهم القضايا ولم يقوم أحد بعمل مجهود يذكر فيها.



