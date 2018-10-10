شؤون البيئة يفحص 574 سيارة للفحص ويضبط 60 مخالفة في كفرالشيخ

قال الدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، إنه تم تنفيذ عددًا من الحملات لقياس عوادم السيارات، بالتعاون مع مديرية الأمن وادارة المرور في كفر الشيخ، في إطار الحفاظ على البيئة، وصحة المواطنين من التلوث ومواجهة تلوث الهواء.



وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة، أن عدد السيارات التي خضعت للفحص574 سيارة سولار وبنزين وتبين مطابقة 514سيارة لحدود ومعاير قانون البيئه سيارة، ومخالفة60، فى 12حملة متتالية، وتم سحب رخصة السيارة من قبل قسم المرور لحين صيانتها، وإعادة معاينتها، أما مطابقة أو مخالفة لحدود قانون البيئة.