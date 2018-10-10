ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

شؤون البيئة يفحص 574 سيارة للفحص ويضبط 60 مخالفة في كفرالشيخ

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 06:29 م
شؤون البيئة يفحص 574 سيارة للفحص ويضبط 60 مخالفة في كفرالشيخ
طباعة
سمر بسيونى
 
قال الدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، إنه تم تنفيذ عددًا من الحملات لقياس عوادم السيارات، بالتعاون مع مديرية الأمن وادارة المرور في كفر الشيخ، في إطار الحفاظ على البيئة، وصحة المواطنين من التلوث ومواجهة تلوث الهواء.

وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة، أن عدد السيارات التي خضعت للفحص574 سيارة سولار وبنزين وتبين مطابقة 514سيارة لحدود ومعاير قانون البيئه سيارة، ومخالفة60، فى 12حملة متتالية، وتم سحب رخصة السيارة من قبل قسم المرور لحين صيانتها، وإعادة معاينتها، أما مطابقة أو مخالفة لحدود قانون البيئة.
شؤون البيئة يفحص 574 سيارة للفحص ويضبط 60 مخالفة في كفرالشيخ
شؤون البيئة يفحص 574 سيارة للفحص ويضبط 60 مخالفة في كفرالشيخ
شؤون البيئة يفحص 574 سيارة للفحص ويضبط 60 مخالفة في كفرالشيخ
شؤون البيئة يفحص 574 سيارة للفحص ويضبط 60 مخالفة في كفرالشيخ
شؤون البيئة يفحص 574 سيارة للفحص ويضبط 60 مخالفة في كفرالشيخ
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
وادي دجلة
4
x
17:00
1
الجونة
الأهلي
3
x
17:00
2
الترسانة
مصر المقاصة
0
x
20:00
0
أبو قير للأسمدة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
أوكرانيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/10/2018 6:52:44 PM