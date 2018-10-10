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محافظ الإسماعيلية: استعدينا لمواجهة تجمعات مياه الأمطار

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 06:29 م
محافظ الإسماعيلية: استعدينا لمواجهة تجمعات مياه الأمطار
جانب من اللقاء
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هشام إسماعيل
 
أكد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، مجددا على حتمية متابعة ومراجعة استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة تجمعات مياه الأمطار والسيول والتعامل مع أى موقف طارىء.

كما محافظ الإسماعيلية، على تفعيل دور مديرية التضامن الاجتماعي وإدارتها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها فى التوسع فى نشر وطرح المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ودعمها بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والوحدات المحلية لتحقيق القدر الأكبر من استفادة الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية من تلك المشروعات وتحقيق التمكين الاقتصادي والاستقرار الاجتماعى لهذه الأسر.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة اجتماع المتابعة الأسبوعي الدورى لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدها بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، ومحمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، والرائد محمد عبد الله نائبا عن المستشار العسكرى وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم ووكلاء الوزارات لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة.
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