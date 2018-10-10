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برعاية "التضامن".. افتتاح معرض "كرافت ايجيب" بأرض المعارض غدا

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 06:23 م
برعاية التضامن.. افتتاح معرض كرافت ايجيب بأرض المعارض غدا
أرشيفية
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آيات عامر
 

ينظم كلًا من غرفة الصناعات اليدوية والمجلس التصديري للحرف اليدوية معرض الحرف اليدوية تحت عنوان "كرافيتي ايجيبت" في الفترة من ١١ إليّ ١٨ أكتوبر بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك برعاية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات ودعم من بنك الإسكندرية.

 

ويفتتح المعرض الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، ومسعد عمران رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية، ورئيس المجلس التصديري للصناعات اليدوية، وعدد من الفنانين والإعلاميين، وذلك غدا الخميس، في تمام الخامسة مساءً بأرض المعارض بمدينة نصر.

 

يهدف المعرض إليّ دعم الحرف اليدوية التي تعتبر أحد أهم الصناعات الأساسية للاقتصاد المصري، ويشمل المعرض العديد من المنتجات كالسجاد اليدوي والأحجار والحُلي والأشغال الخشبية، ويشارك فيه عدد كبير من فناني وحرفي مصر من مختلف أنحاء الجمهورية.


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