محافظ الإسماعيلية يؤكد سرعة الانتهاء من برنامج احتفالات العيد القومي بالمحافظة



جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة اجتماع المتابعة الأسبوعي الدورى لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدها بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، ومحمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، والرائد محمد عبد الله نائبا عن المستشار العسكرى وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم ووكلاء الوزارات لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة.



وذلك لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ونسب التنفيذ بالاضافة لاستعراض عددا من الملفات والقضايا الجماهيرية.



أكد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية على جميع المسؤلين بالجهاز التنفيذي بضرورة سرعة الانتهاء من وضع كافة الترتيبات والتنسيق الخاصة باستعدادات المحافظة للاحتفال بعيدها القومى الموافق 16 من أكتوبر الجارى مع الآخذ فى الاعتبار الترشيد التام فى النفقات وتفعيل دور الجهات المعنية مؤكد على أن الإسماعيلية وشعبها الباسل العريق تستحق أن تكون كل أيامها أعياد قومية بما تحمله من ذكريات لأحداث تاريخية عظيمة شهدتها على مر التاريخ.